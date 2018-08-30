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اتصالات وتكنولوجيا

«كريم» تعرض 550 جنيهًا حافزاً للوكلاء على ضم التاكسى الأبيض

التاكسى الأبيض
التاكسى الأبيض
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سمية كمال

طلبت شركة كريم مصر من وكلائها المعتمدين تكثيف الجهود لضم أكبر عدد من سيارات التاكسى الأبيض للعمل عبر منصتها الإلكترونية مقابل حوافز مادية.

وحسب البريد الإلكترونى الذى أرسلته الشركة للموزعين، أمس الأول، وحصلت «المال» على نسخة منه، سيحصل الوكيل على عمولة 550 جنيهاً عن كل سائق ينضم للمنظومة، خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى، وحتى 15 سبتمبر.

وقالت إن الكابتن سيحصل على حافز 150 جنيهاً عند قيامه برحلة خلال أول 5 أيام عمل، ترتفع إلى 200 جنيه عند إجراء 10 رحلات خلال أول 10 أيام، و300 جنيه عند تنفيذ 30 رحلة خلال شهر.

يشار إلى أن المادة 12 من قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ألزمت الشركات بإتاحة أو أداء خدمات النقل الخاصة، خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، ووضع خطة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، مع العمل على تنمية قدرات سائقيها، على أن تعتمد الخطة من الوزير المختص.

ورفض محمود عبد الحميد، رئيس جمعية مالكى وسائقى التاكسى الأبيض، حوافز الشركة، وسعيها بكل السبل لاجتذاب السائقين، مضيفا أنه لا توجد نية لدى سائقى التاكسى للانضمام للشركتين.

وأضاف لـ «المال» أن السائقين يرفضون تماما فكرة عمل السيارات الملاكى فى الأغراض التجارية، ومازالت الجمعية تدرس جدوى طرح برنامج حجز إلكترونى خاص بها على هواتف الأندرويد والآيفون، كما هو الحال فى أوبر وكريم.

واعتبر على فؤاد، وكيل معتمد للشركة، أن ضم التاكسى الأبيض فرصة جيدة للوكلاء والسائقين، ويتيح تجربة العمل بعروض مغرية.

وقال إن «كريم» لم تخطر وكلائها حتى الآن بسعر فتح العداد، وسعر الكيلو متر فى خدمة التاكسى، مثلما تفعل فى باقى الخدمات، سواء السيارات العادية «GO»، أو الفارهة «GOPLUS».

كان هيثم نصار، مدير الشركة بالإسكندرية، قد أكد فى حوار سابق مع «المال» أن «كريم» لا تستهدف محاربة سائقى الأجرة، ولكن تقديم خدمة أفضل من خلال التاكسى الأبيض بسعر يقل عنها %25.
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