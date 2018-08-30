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بورصة وشركات
هيرمس ترتب 3 مليارات جنيه لكيانين يعملان بتجارة الحبوب والتطوير العقارى
الخميس 30 أغسطس 2018 02:03 م
شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية
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شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية
أحمد على
تستهدف المجموعة المالية هيرمس تدبير حزمة تمويلات جديدة قبل نهاية العام الجارى بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه، لشركتين تعمل إحداهما بنشاط تجارة الحبوب، والأخرى بقطاع التطوير العقارى.
وأوضحت مصادر لـ«المال»، أن المجموعة تقوم بمهمة إعادة هيكلة لشركة تجارة الحبوب وترتيب تمويلات لها بنحو 1.250 مليار جنيه.
يُذكر أن «هيرمس» كانت قد قامت بنهاية 2015، بمهمة المستشار المالى لشركة ADM السويسرية، فى صفقة استحواذها على %50 من أسهم شركة ميد سوفتس جروب لتصنيع المواد الغذائية، فيما كانت ADM تعتزم التوسع بمشروعات ميد سوفتس جروب فى مصر، عن طريق إنشاء مصنع لطحن الحبوب.
وقالت المصادر إن الصفقة الثانية تخص ترتيب قرض بقيمة إجمالية نحو 1.75 مليار جنيه، لصالح إحدى شركات التطوير العقارى الراغبة فى تمويل مشروعاتها بمصر.
كانت «هيرمس» قد نجحت مؤخراً فى تدبير قرض بقيمة 18 مليون دولار لصالح شركة مراكز للتطوير العقارى، التابعة لمجموعة فواز الحُكير، لتمويل مشروع سكنى بالتجمع الخامس.
وتوقعت المصادر إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بعملية إعادة الهكيلة، وتوقيع عقود القروض بنهاية العام الجارى، مشيرة إلى أن التمويلات سيتم الحصول عليها من بنوك مصرية.
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