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بورصة وشركات
الاسكندرية للحاويات تتقدم بملف تجزئة القيمة الاسمية للسهم
الخميس 30 أغسطس 2018 01:59 م
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رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تقدمت إليها بمستندات قيد تجزئة رأس المال وجارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة قيد .
وتقدمت الشركة بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 إلى 0.50 جنيه مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 744.7 مليون جنيه .
وتخطط وزارة قطاع الأعمال لطرح حصص اضافية من خمس شركات بسوق المال خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهم: الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، و مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبو قير للأسمدة.
ويتوزع هيكل ملكية الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 55.78 % للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و40% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسب أقلية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وأسهم التداول الحر.
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