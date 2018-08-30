الاسكندرية للحاويات تتقدم بملف تجزئة القيمة الاسمية للسهم

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تقدمت إليها بمستندات قيد تجزئة رأس المال وجارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة قيد .



وتقدمت الشركة بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 إلى 0.50 جنيه مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 744.7 مليون جنيه .



وتخطط وزارة قطاع الأعمال لطرح حصص اضافية من خمس شركات بسوق المال خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهم: الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، و مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبو قير للأسمدة.



ويتوزع هيكل ملكية الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 55.78 % للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و40% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسب أقلية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وأسهم التداول الحر.

