مصر توقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة الشركات الناشئة في إفريقيا

سحر نصر

المال- خاص



وقعت مصر مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة من أجل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في إفريقيا وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.



وقام بتوقيع الاتفاقية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وبموجب هذه الاتفاقية ستختار وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع مؤسسة التمويل الدولية 100 شركة من رواد الأعمال الواعدين من جميع أنحاء أفريقيا لربطهم بكبار رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وصانعي القرار وذلك خلال مؤتمر افريقيا 2018، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ فى شهر ديسمبر المقبل.



وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذه المبادرة تعزز مكانة مصر كمركز اقليمى لإستقطاب رواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة وستخلق بيئة مواتية ملائمة لتلك الشركات في جميع أنحاء أفريقيا، الأمر الذي سيساعدهم على النمو، وجمع رؤوس الأموال، وتحقيق أقصى قدر من الانتشار العالمي".



وأكدت الوزيرة، أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا لرواد الأعمال مستفيدةً من الإمكانات الهائلة للابتكار والنمو في المنطقة، ولتعزيز النظام الإيكولوجي التجاري في البلاد، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت في عام 2017 مبادرة شاملة وهى "فكرتك شركتك" تضع الأدوات الرئيسية بما في ذلك التمويل والتدريب في متناول رواد الأعمال، ولتقديم المزيد من الدعم لهم، انشئت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي شركات رائدة ومسرعات الأعمال مثل: شركة مصر لريادة الأعمال، ومسرعة الأعمال فلك وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.



وأشارت مؤسسة التمويل الدولية، إلى أنها قدمت على مدار العامين الماضيين، ما يقرب من 65 مليون دولار من التمويل لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الشركات الرائدة في مجال مسرعات الأعمال والصناديق الاستثمارية مثل ومضة وفلات6لابز وألجبرا فنشرز.



من جانبه، صرح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، "إن ريادة الأعمال تعد أمراً أساسياً لخلق فرص العمل ودفع عجلة النمو وتعزيز الابتكار ". وأضاف: "أن تذليل العقبات التي تواجه الشركات الناشئة، سيمكننا من مساعدة إفريقيا على إطلاق إمكاناتها الاقتصادية."



وصرح مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تمثل الشركات الصغيرة بما في ذلك الناشئة منها الركيزة الأساسية لمعظم الاقتصادات في أفريقيا والشرق الأوسط".



وأضاف:"بإمكان الحكومات في جميع أنحاء القارة المساعدة في خلق الوظائف والفرص لشعوبها من خلال إمداد هذه الشركات بإمكانية الوصول إلى رأس المال والتوجيه".



واشار الي أن مؤسسة التمويل الدولى استثمرت فى مصر خلال العام الحالى 1,2 مليار دولار وهو يعد أعلى معدل استثمار لها فى منطقة الشرق الاوسط،خاصة بعد اتخاذ الكثير من الاجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن اتفاق اليوم يعد أفضل فرصة لخلق فرص العمل وإزالة العوائق التى قد تواجه رواد الاعمال والشباب.



وأوضح أن معدل النمو فى مصر أصبح 5,8%، وبازالة العوائق أمام صغار المستثمرين وزيادة فرص العمل من شأنه أن يؤدى الي زيادة معدل النمو.