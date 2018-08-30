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طاقة
مصر ترفع صادرات الكهرباء للأردن إلى 10 جيجا سنوياً
الخميس 30 أغسطس 2018 01:54 م
وزير الكهرباء
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■ مصادر: الانتهاء من تصور زيادة قدرات خط الربط نهاية العام
عمر سالم
وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقداً مع وزارة الكهرباء الأردنية، يتضمن زيادة القدرات التى يتم تصديرها إلى الأخيرة، لتصل إلى 10 جيجاوات/ساعة سنويا.
وقالت مصادر لـ«المـال» أن الأردن طلبت زيادة القدرات نظراً لزيادة الطلب على الطاقة لديها، كما أن مصر تمتلك فائضا ضخما من الطاقة يتخطى 14 ألف ميجاوات، موضحة أن الأردن كانت تحصل قبل العقد على نحو 2 جيجاوات/ساعة سنويا.
وأوضحت المصادر أن القدرات التى ستحصل عليها الأردن، ستتم محاسبتها طبقا لشروط الأسعار العالمية المعلنة فى بورصة الطاقة بلندن وقت التصدير، لافتة إلى أن الأردن يستورد الغاز من إسرائيل، مما أسهم فى تخفيف الضغط على شبكتها الكهربائية بشكل كبير مؤخراً.
فى السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن هناك بطئا فى إجراءات دراسة الجدوى الخاصة بزيادة قدرات الخط الكهربائى مع الأردن، والتى كان من المقرر الانتهاء منها خلال أيام.
وأضافت أن الدراسات تتضمن إمكانية زيادة القدرات المتبادلة بين الجانبين من 400 ميجاوات، إلى ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 ميجاوات، وبحث من يتحمل التكلفة، بالإضافة إلى إمكانية زيادة قدرات الخط الحالى، أو إنشاء خط ربط جديد.
وتوقعت أن يتم الانتهاء من الدراسة مطلع عام 2019، كما أن الجانب الأردنى يجرى عدة زيارات للاستفادة من الخبرات المصرية فى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية هناك، وتم الاتفاق على التنسيق السريع لتشكيل فريق عمل من الجانبين للاستفادة من ذلك ووضع آلية للتنفيذ، مع تحديد جدول زمنى لذلك.
وقال وزير الكهرباء محمد شاكر فى مؤتمر شارك فيه أول أمس حول السيارات الكهربائية إن مصر تتمتع بطاقات متجددة ضخمة يمكن توليد قدرات منها تصل إلى 90 ألف ميجاوات وأن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لتيسير دخول القطاع الخاص مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
يشار إلى أن الأردن ومصر يرتبطان منذ عام 1999 بشبكة كهرباء فى إطار الربط الكهربائى العربى، وتسعى مصر للربط الكهربائى مع دول الخليج والعراق عبر السعودية، وزيادة قدرات التصدير إلى الأردن، كما أنها تصدر الطاقة إلى فلسطين.
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