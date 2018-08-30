



دعاء حسنى

تخطط شركة «ألكان» لتجارة وتصدير الأقطان، للوصول بحجم أعمالها لـ700 مليون جنيه خلال الموسم التسويقى الجديد للأقطان 2018/2019، والذى يبدأ مطلع سبتمبر المقبل ويمتد حتى أغسطس من العام التالى له، بزيادة نسبتها %16.6.وقال نبيل السنتريسى، رئيس مجلس إدارة شركة الكان للتجارة، ورئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن حجم أعمال الشركة خلال الموسم التسويقى الحالى يصل إلى 600 مليون جنيه.وتعد «ألكان» واحدة من أكبر 5 شركات مصدرة للأقطان المصرية، حيث احتلت المرتبة الثالثة خلال الموسم التسويقى 2017/2018 من حيث حجم التعاقدات، محققة 6 آلاف طن قطن بنسبة % 10.7 من جملة تعاقدات الموسم التى بلغت 55.86 ألف طن قطن، مقارنة بتعاقدات بلغت 3 آلاف طن الموسم السابق.ويأتى ترتيب «ألكان» بعد كل من «النيل الحديثة» و«الإخلاص»، فيما يليها فى ترتيب الخمس الكبار شركتا «الأمير» و«أبو مضاوي»، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن اتحاد مصدرى الأقطان.يشار إلى أن تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، سجلت خلال الموسم التصديرى 2017/2018، الذى ينتهى رسمياً نهاية أغسطس الحالى، نحو 55.86 ألف طن، ما يعادل 1.1 مليون قنطار، لتسجل بذلك زيادة نسبتها %46 على الموسم الماضى الذى بلغ حجم تعاقدات الأقطان خلاله 38.26 ألف طن ما يعادل 765.2 مليون قنطار.وبلغت قيمة تعاقدات الموسم التصديرى الحالى للقطن نحو 156.4 مليون دولار، بزيادة تقترب من %35 مقابل قيم الموسم السابق التى سجلت 5116.09 مليون دولار، وفقاً للسنتريسى.وكشف السنتريسى عن تخطيط شركته للوصول بتعاقداتها خلال الموسم التصديرى المقبل لـ8 آلاف طن، وتعد الهند وباكستان والصين والمانيا وسويسرا أبرز الدول المستهدفة للتصدير إليها.وأضاف أن الشركة تخطط لاستيرد قرابة 200 ألف قنطار خلال هذا الموسم، بما يمثل نسبته قرابة %10 من جملة الاستيراد الذى يقترب من 2 مليون قنطار سنوياً.وقال إن سعر قنطار القطن المستورد، بين 100-105 سنت/ لبرة، وهو ما يعادل 1962 -2060 جنيهاً وفقاً لبورصة نيويورك، وهى نفس أسعار العام الماضي.فيما يتراوح سعر قنطار القطن المحلى خلال الموسم التسويقى الجديد بين 2800 لأصناف وجه بحرى، و2600 لأصناف وجه قبلي.ويصل حجم الإنتاجية المتوقعة لمحصول القطن هذا العام نحو 2.4 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون قنطار إنتاجية العام الماضى.