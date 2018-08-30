وادي كوم امبو: مزاد أغسطس لم يسفر عن بيع أي قطعة أرض

شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي

رجب عزالدين



قالت شركة "وادي كوم أمبو" لاستصلاح الأراضي إن مزادها العلني أمس الأربعاء لم يسفر عن بيع أي مساحة من الأراضي بمحافظة أسوان، وفقًا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس.



وأقرت الشركة في يناير الماضي، عقد جلسات شهرية دورية لبيع أراضي وضع اليد بالمزاد العلني بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان ابتداء من الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018، ويستمر انعقادها شهريا في الأربعاء الأخير من كل شهر بمقر الشركة.



وفازت في ديسمبر الماضي بعطاء لاستكمال إنشاء دليل فرعي في توشكى بنحو 44.5 مليون جنيه.



