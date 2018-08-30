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اقتصاد وأسواق
246 مليون دولار واردات مصر من اللحوم البرازيلية فى 7 شهور
الخميس 30 أغسطس 2018 01:40 م
اللحوم
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اللحوم
المال-خاص
كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية (ABCC) عن ارتفاع قيمة الصادرات البرازيلية من منتجات اللحوم إلى الدول العربية بين شهرى يناير ويوليو من هذا العام بنسبة %15.8، لتبلغ 514 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، بإجمالى 149،700 طن.
ووفقا لتقرير حديث للغرفة التجارية العربية البرازيلية المشتركة، فإن مصر، والتى تعد أحد أكبر الأسواق العربية والمُصنفة الثالث عالمياً، قد اشترت منتجات لحوم برازيلية بقيمة 246 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى، بنمو %41.2 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال ميشيل الحلبى، الأمين العام والرئيس التنفيذى فى «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» فى تصريحات صحفية أمس: «نحن واثقون بأننا سنشهد استمراراً فى وتيرة نمو الصادرات البرازيلية من منتجات اللحوم إلى الدول العربية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالى، فى ظل الطلب المتنامى منها على منتجات اللحوم البرازيلية عالية الجودة، وسنسعى إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية والآليات المبتكرة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.
وتوقّع الحلبى أن تسجل اللحوم والمنتجات البرازيلية الأخرى نمواً مطرداً فى 2019، مدعومة بالنمو القوى للطلب فى الدول العربية.
وبلغ إجمالى صادرات البرازيل من منتجات اللحوم إلى الدول العربية فى الفترة ما بين شهرى يناير ويوليو من هذا العام ما قيمته 2،8 مليار دولار، بزيادة %8 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالى الصادرات البرازيلية 691،000 طن، بارتفاع نسبته %10 بنفس الفترة من العام الماضى، وشملت قائمة الأسواق الرئيسية التى استوردت المنتجات البرازيلية هونغ كونغ؛ والصين؛ ومصر؛ وتشيلي؛ وإيران؛ وأوروغواي؛ والمملكة العربية السعودية.
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