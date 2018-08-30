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بورصة وشركات
العربية للاستثمارات: ملف الدعوى ضد بيجو لم يصل إلى المحكمة بعد
الخميس 30 أغسطس 2018 01:37 م
العربية للاستثمارات المالية 88
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رجب عزالدين
قالت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة إن ملف دعواها ضد شركة بيجو الفرنسية، لم يصل إلى محكمة جنوب القاهرة حتى تاريخه.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن ملف الدعوى لم يصل بعد من المحكمة الاقتصادية وسوف يتم تحديد دائرة وتاريخ لنظر الدعوى حال ورود الملف لمحكمة جنوب القاهرة.
وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من مجموعة "بي اي ايه" مالكة العلامة التجارية "بيجو" بسبب قرار الأخيرة بعدم تمديد العلاقة التعاقدية الحصرية.
وعينت العربية للاستثمارات أحد المكاتب القانونية المتخصصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على حقوقها بعد انسحاب "بيجو" من التعاقد معها، كما يتولى أشرف يحيى المحامي بالنقض قيادة فريق الدفاع القانوني المكلف باتخاذ الإجراءات المذكورة.
وكانت الشركة قد أعلنت عن تلقى إحدى الشركات المملوكة لها وهى شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، خطابا من "بى اي ايه" يفيد عدم انتوائها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات طوال فى قطاع السيارات.
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