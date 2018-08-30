EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
ننشر أسماء المحافظين الجدد في الحركة الأخيرة
الخميس 30 أغسطس 2018 01:35 م
المحافظون الجدد مع الرئيس
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"المحافظين" يطالب بسرعة تعديل أجور عمال القطاع الخاص أسوة بالعام
«المحافظين»: طرح محميات للاستثمار بحق الانتفاع تفكير خارج الصندوق
المحافظون الجدد مع الرئيس
المال- خاص
تنشر "المال" أسماء المحافظين الجدد ضمن حركة المحافظين، اليوم الخميس، عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية.
والمحافظون الجدد هم:
اللواء خالد فودة صديق محمد - محافظ جنوب سيناء
اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان - محافظ قنا
اللواء أحمد عبد الله محمد عبد الله - محافظ البحر الأحمر
اللواء إسماعيل عبد الحميد طه محمود - محافظ كفر الشيخ
اللواء عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان - محافظ بورسعيد
اللواء محمد موسى الزملوط- محافظ الوادي الجديد
الدكتور ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب - محافظ الشرقية
محمد عبد الفضيل شوشه - محافظ شمال سيناء
المستشار هاني عبد الجابر محمد إبراهيم - محافظ بني سويف
المستشار مصطفى محمد أدهم خالد - محافظ الأقصر
الدكتور جمال جاد شاروبيم سعد- محافظ الدقهلية
الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق - محافظ القليوبية
الدكتور عبد العزيز قنصوة - محافظ الإسكندرية
اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محمد إبراهيم - محافظ أسوان
اللواء أركان حرب عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر - محافظ السويس
اللواء أركان حرب حمدي حامد محمد عثمان - محافظ الإسماعيلية
اللواء جمال نور الدين محمد زكي - محافظ أسيوط
اللواء أحمد راشد مصطفى عطيفي - محافظ الجيزة
اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ - محافظ القاهرة
اللواء عصام سعد إبراهيم أحمد - محافظ الفيوم
اللواء قاسم محمد حسين قاسم - محافظ المنيا
اللواء مجدي محمد علي الغرابلي - محافظ مرسى مطروح
اللواء سعيد محمد محمد عباس - محافظ المنوفية
هشام السعيد محمد السيد - محافظ الغربية
اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز آمنة - محافظ البحيرة
منال عوض ميخائيل - محافظ دمياط
الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري - محافظ سوهاج
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا