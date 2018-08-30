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اقتصاد وأسواق
انخفاض أردب الذرة الصفراء إلى 350 جنيهاً
الخميس 30 أغسطس 2018 12:31 م
الذرة البيضاء والصفراء
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الصاوى أحمد
تراجعت أسعار الذرة الصفراء فى السوق، بواقع 50 جنيها، ليسجل الإردب 350 جنيها، بدلا من 400 جنيه قبل عيد الأضحي، نتيجة بدء حصاد المحصول فى بعض المحافظات، واتساع المساحات من المحصول 3.5 مليون فدان، لمختلف الأصناف ذرة صفراء، وبيضاء، ورفيعة.
تراجع سعر الذرة البيضاء، ليصل إلى 300 جنيه للإردب «150 كيلو» بدلا من 350 جنيهًا قبل العيد.
أكد أحمد عياد، تاجر حبوب من الغربية، أن أسباب تراجع سعر الذرة يعود إلى زيادة المعروض عقب بدء الحصاد حاليا.
وسجلت مساحة الذرة البيضاء 2.5 مليون فدان والذرة الصفراء 750ألف فدان والرفيعة 250 الف فدان الموسم الجاري، طبقا لبينات وزارة الزراعة.
قال محمد العقاري، نقيب الفلاحين الزراعيين، إن هناك تلاعب فى كميات الذرة الصفراء، التى يحصل عليها التجار من المزارعين، ويحصلون على أوزان جزافية من إردب الذرة، فهناك من يشتريه من المزارع بواقع ـ220 كيلو أو 200 كيلو مع العلم أن الوزن القياسى للإردب هو 150 كجم، وهو المقياس الذى تشترى به الحكومة من المزارع فى القمح.
أرجع تقلص أسعار الذرة الصفراء خلال الفترة الراهنة، إلى زيادة مساحات الموسم الجارى، مقارنة بالموسم الماضى، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف زراعة باقى الأصناف والمحاصيل، مثل الطماطم، والبطاطس وغيرها.
كان عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، شهدا توقيع أول عقد توريد واستلام محصول الذرة الشامية، بين الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الأرز والحبوب، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، للموسم الحالى.
وقع البروتوكول البندارى محمد ثابت، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الأرز والحبوب، ونبيل درويش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، كما حضر مراسم التوقيع عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وشراء 250 ألف طن بسعر 3800 جنيه للطن الواحد.
أكد العقارى أن تراجع سعر التعاقد على الذرة أدى لانخفاض السعر الحر فى السوق، ليصل سعر الإردب المتعاقد عليه إلى 475 جنيها، مطالبا بزيادته إلى 600 جنيه.
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