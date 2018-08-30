بدء أعمال فواصل كوبري 15 مايو.. الجمعة

فواصل الدائري 556

بدور إبراهيم



قال مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، إنه بدايةً من الجمعة المقبلة، ستنطلق أعمال إصلاح فواصل كوبرى 15 مايو بالجيزة، فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه القاهرة.



وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار اضطلاع الأجهزة المعنية بأعمال إصلاح الفواصل التالفة بكوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه محافظة القاهرة، فقد تقرر البدء فى أعمال الإصلاح اعتبارا من الجمعة المقبلة، الساعة 12 صباحاً حتى يوم الأحد الساعة 6 صباحاً.



وسيتم تعيين الخدمات المرورية ووضع العلامات الإرشادية اللازمة، لتنظيم الحركة المرورية، وتفادى وقوع أي تكدسات.