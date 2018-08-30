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بورصة وشركات
350 جنيها تراجعا لطن حديد بشاي للصلب
الخميس 30 أغسطس 2018 12:18 م
الحديد والصلب
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الحديد والصلب
عمر سالم
أعلنت مجموعة بشاي للصلب خفض أسعارها اعتبارا من اليوم 30 أغسطس بنحو 350 جنيها للطن.
وكشف خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الشركة أبلغت وكلاءها أن السعر سيصبح 12180 جنيها للطن تسليم مصنع بدلا من 12530 جنيها.
واضاف الدجوى أن سعر الطن للمستهلك سيصل لنحو ١٢٤٥٠ جنيها للمستهلك شامل النولون، موضحا أن تراجع الأسعار ناتج عن انخفاض الأسعار العالمية لخامات الحديد "البيليت" من 540 الى 500 دولار للطن.
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