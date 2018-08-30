حديد المصريين يخفض أسعاره 330 جنيهاً للطن

حديد المصريين

عمر سالم



اعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة خفض أسعارها اعتبارا من اليوم 30 أغسطس بنحو 330 جنيها للطن.



وكشف خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الشركة أبلغت وكلاءها أن السعر سيصبح 12200 جنيه للطن تسليم مصنع بدلاً من 12530 جنيهًا.



واضاف أن سعر الطن للمستهلك سيصل لنحو 12500 جنيه للمستهلك شامل النولون.