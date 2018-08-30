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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

حديد المصريين يخفض أسعاره 330 جنيهاً للطن

حديد المصريين
حديد المصريين
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حديد المصريين

عمر سالم

اعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة خفض أسعارها اعتبارا من اليوم 30 أغسطس بنحو 330 جنيها للطن.

وكشف خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الشركة أبلغت وكلاءها أن السعر سيصبح 12200 جنيه للطن تسليم مصنع بدلاً من 12530 جنيهًا.

واضاف أن سعر الطن للمستهلك سيصل لنحو 12500 جنيه للمستهلك شامل النولون.
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