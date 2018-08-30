EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
حديد المصريين يخفض أسعاره 330 جنيهاً للطن
الخميس 30 أغسطس 2018 12:07 م
حديد المصريين
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
حجز دعوى بنك مصر ضد الحديد والصلب للحكم 13 فبراير
حديد المصريين
عمر سالم
اعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة خفض أسعارها اعتبارا من اليوم 30 أغسطس بنحو 330 جنيها للطن.
وكشف خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الشركة أبلغت وكلاءها أن السعر سيصبح 12200 جنيه للطن تسليم مصنع بدلاً من 12530 جنيهًا.
واضاف أن سعر الطن للمستهلك سيصل لنحو 12500 جنيه للمستهلك شامل النولون.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا