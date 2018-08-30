مؤتمر بالغردقة لتسويق مناطق استكشاف البترول بالبحر الأحمر في نوفمبر

طارق الملا 2

نسمة بيومي وعمر سالم



قال معن رزوقي رئيس شركة شلمبرجير العالمية لمنطقة شمال الشرق الأوسط، إنه سيتم عقد مؤتمر عالمي تحت رعاية طارق الملا وزير البترول في شهر نوفمبر المقبل في مدينة الغردقة بحضور عدد من الشركات العالمية والمتخصصين في إطار التسويق للمناطق الاستكشافية في البحر الأحمر.



وأضاف أن مصر لها أولوية في عمل الشركة بمنطقة الشرق الأوسط في ضوء ما تحقق من نجاحات في المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة لزيادة أعمالها واستثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع كل من معن رزوقي، وكريم بدوي المدير التنفيذي لمصر وشرق المتوسط بشركة شلمبرجير، حيث تم بحث المشروعات المشتركة بين الجانبين في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس لتنفيذ أنشطة المسح السيزمي وتجميع البيانات بهدف التعرف على الفرص البترولية والغازية المحتملة بتلك المناطق.



وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات الاستكشافية التي تنفذها شركة شلمبرجير مثل المسح السيزمي وتجميع البيانات بمنطقتي البحر الأحمر وخليج السويس والذي سيفتح المجال أمام طرح مزايدات عالمية خلال الفترة المقبلة.



وقالت وزارة البترول إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق جديدة بكر، وقيامها بتسويق هذه المناطق في كافة المؤتمرات والمحافل الدولية التي تشارك فيها.



واستعرض اللقاء موقف تطور الأعمال في مشروع البوابة الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والتي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شلمبرجير وعدد من الشركات العالمية المتخصصة باستخدام أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المتطورة، وفقا للبيان.



وكانت الشركة والوزارة وقعتا اتفاقيتين على هامش مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2018"، الأولى تشمل بدء العمل بمشروع المسح السيزمي الإقليمي لمنطقة خليج السويس، والثانية إطلاق مشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال إنشاء مركز معلومات يشمل أنشطة الاستكشاف والإنتاج.



وقال طارق الملا إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتكنولوجيات التي تمتلكها شلمبرجير في المساهمة في مشروع الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول من خلال المشاركة في تأهيل وتدريب الكوادر المصرية.



وتعمل شركة "شلمبرجير" العالمية في مجال تكنولوجيا التوصيف والحفر والإنتاج والتجهيز لصناعة النفط والغاز، وتعمل في أكثر من 85 بلدا، ويعمل فيه حوالي 100 ألف شخص يمثلون أكثر من 140 جنسية، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.