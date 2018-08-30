«جاما للإنشاءات» تنتهى من تنفيذ الخط الرابع لمصنع أسمنت بنى سويف

شركة مصر بني سويف للأسمنت ارشيفية



انهت شركة «جاما للإنشاءات» من تنفيذ خط الأسمنت الرابع فى أكبر مصنع للأسمنت بالشرق الأوسط، التابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى محافظة بنى سويف، وذلك خلال 18 شهراً.



ويعمل الخط بطاقة إنتاجية 6000 طن يوماً، حيث قامت الشركة بتنفيذ الأعمال المدنية للخط الرابع لإنتاج الأسمنت والبنية التحتية للمصنع وتنفيذ المنطقة للمصنع بأكملها، وقد تم إسناد المشروع لـ«جاما» من قبل شركة «Sinoma -CDI» الصينية المتخصصة فى إنشاء مصانع الأسمنت.



وقال المهندس صلاح غبريال، الرئيس التنفيذى لشركة جاما للإنشاءات: «تفتخر الشركة بالعمل مع هيئات الدولة المتخصصة التى تقود المشروعات القومية الكبرى الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتعظيم القيمة المضافة فى ظل المعايير التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى رؤية مصر 2030».



وتأسست «جاما» للإنشاءات فى مصر عام 1991، وهى عضو فى مجموعة «تراينجل» التى تعد من أقدم المجموعات التجارية فى الدولة، ويرجع تاريخها إلى سنة 1810، وتتمحور جهود الشركة فى تنفيذ الأعمال المدنية والبنية التحتية والأعمال الكهروميكانيكية، وتعمل على إنجاز المشاريع فى 3 مجالات رئيسية تشمل المنشآت الصناعية والمبانى والبنية التحتية.