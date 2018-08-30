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فنادق «أكور» تنظم زيارة ميدانية لبنك الطعام
الخميس 30 أغسطس 2018 11:37 ص
فنادق أكور
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تفاصيل حملة الجوع واحد والحل واحد لبنك الطعام المصرى
فنادق أكور
نظمت مجموعة فنادق «أكور» زيارة ميدانية لموظفيها إلى بنك الطعام المصرى، شملت عرضا تفصيليا لطريقة عمل البنك، إضافة إلى القيام بجولة ميدانية لمبنى ومقر البنك للتعرف على عمليات تشغيل مختلف المشاريع التى يقدمها البنك، مثل عبوات الطعام اليومية ومبادرة «السطح الخضراء المنتجة» لزراعة أسطح العقارات.
والتى توفر نسبة تصل إلى %60 من مياه الرى، كما قام الفريق بتفقد مصنع التعبئة والتغليف الخاص بالبنك.
وكان فى استقبال الزائرين الدكتور معز الشهدى، العضو المؤسس والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الطعام المصرى، الذى عبّر عن فخره لوجوده مع موظفى مجموعة أكور.
وأكد أهمية تعاون بنك الطعام المصرى مع معظم فنادق مصر، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مشتركا وفعلال بين الجانبين، من خلال حملة تقوم على توفير الوجبات الصحية عبر الحد من ظاهرة إهدار الطعام، مشيرا إلى توفير 19 مليون وجبة بنهاية العام الماضى، عن طريق الحد من إهدار الطعام.
وأشار إلى ابتكار أفكار وبرامج للحفاظ على الغذاء الذى يتم إهداره فى الفنادق بشكل ضخم، وتم الاتفاق على وضع خطة تعاون تفصيلية بين مجموعة فنادق أكور وبنك الطعام المصرى، بهذا الشأن.
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