مشروعات التشييد والبناء



المرسى عزت



سجلت سوق التشييد والبناء المصرى نموًا بنسبة %10 فى 2017، مقارنةً بمتوسط معدل النمو السنوى على مدار الأربع سنوات الماضية، والذى يبلغ %5.3.



وكشف تقرير BNC الأخير، الصادر عن معرض Big 5 Construct Egypt، أن مصر تشهد مرحلة رخاء اقتصادى شامل خاصةً فى قطاع التشييد والبناء.



وأشاد تقرير «التطوير العمرانى فى مصر» بإقامة معرض Big 5 فى مصر، والذى سينعقد فى مركز مصر للمعارض الدولية فى الفترة من 18 حتى 21 سبتمبر 2018.



وBig 5 هى عبارة عن سلسلة معارض تجارية بقطاع التشييد والبناء، انطلقت فى دبى بهدف بناء التواصل بين الكيانات الدولية لتوريد منتجات وخدمات التشييد من جانب والمشترين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وكشف التقرير أن الإجمالى المقدر للمشروعات القائمة، والذى يبلغ 1400 مشروع، يبلغ 348.2 مليار دولار، ومن أهم تلك المشروعات: ماونتن فيو سيتى فى القاهرة الجديدة (3.8 مليار دولار) وسيتاديل ريفينارى فى القاهرة (3.7 مليار دولار).



وأوضح أن أكثر من %68 من المشروعات، قيمتها الإجمالية 142 مليار دولار، فى مراحل تطويرها المتقدمة، فى حين أن هناك مشروعات بقيمة 178.4 مليار دولار فى مراحل التطوير الأولية، مما يعكس النمو المتوقع بقطاع التشييد والبناء فى مصر.



وقالت جوسين هايمانس، مدير محفظة فعاليات المعرض، إن الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2016 خاصة إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، كانت مشجعة جدًا وساعدت على تمهيد الطريق لعهد جديد.



وأضافت أن مصر سجلت نموًا قويًا فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى تراجع التضخم وانتعاش السياحة وتحويلات المصرين بالخارج وزيادة احتياطى النقد الأجنبى.



وتتمحور معظم المشروعات الاستثمارية فى قطاع التطوير العمرانى حول المبانى السكنية/التجارية ومشروعات التنمية العمرانية الضخمة التى تقدر قيمتها بـ90.5 مليار دولار، والتى تمثل %79 من القيمة الإجمالية لمشروعات قطاع التطوير العمرانى. ويلعب قطاع السياحة والفنادق دورًا هامًا أيضًا، حيث يشمل 86 مشروعا قائما بقيمة تقديرية 8 مليارات دولار، ليمثل ما يصل إلى %13 من قيمة جميع المشروعات فى قطاع التطوير العمرانى.



ويتيح معرض البناء الدولى Big 5 Construct Egypt مشاركة مجانية فى كل الفعاليات، ويقدم حلولاً شاملة للبيئة العمرانية المصرية، ومن المقرر أن يجمع خبراء القطاع والمشترين ومصنعى منتجات البناء من كل أنحاء العالم.



وينظم المعرض ورش عمل معتمدة عن التطوير المهنى المستمر، ويسمح بحضور هذه الورش مجانًا، وسيستضيف أجنحة مخصصة لـ15دولة، تشمل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وستحظى اليونان أيضًا بمساحة مميزة فى المعرض، لتصبح بذلك الشريك الرسمى لإطلاق النسخة الأولى للحدث.