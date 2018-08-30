بنك مصر يمد ساعات العمل بجميع فروعه

بنك مصر

المال- خاص



قرر بنك مصر مد عدد ساعات العمل بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية حتى الساعة الرابعة مساءً بدلا من الثالثة، لخدمة عملائه.



ويمتلك بنك مصر شبكة فروع تزيد عن 620 فرعاً منها 55 فرعاً تعمل حتى الساعة الخامسة مساءً، وعدد 548 فرعاً تعمل حتى الرابعة، وتستقبل العملاء حتى الثالثة مساءً، و13 فرعاً تعمل 24 ساعة بداخل الموانئ والمطارات والفنادق، و6 فروع تعمل حتى الساعة السابعة مساءً بالنوادي والمولات التجارية.



وجاءت زيادة ساعات العمل بفروع بنك مصر لتلبية احتياجات العملاء والتسهيل عليهم بمختلف أماكن الخدمة.

