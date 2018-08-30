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عقـــارات
ثبات أسعار الطوب خلال الشهر الحالى
الخميس 30 أغسطس 2018 10:46 ص
الطوب الطفلى
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الطوب الطفلى
محمود زكى
شهد الطوب خلال الشهر الحالي ثباتا في الأسعار مقارنة بشهر يوليو، حيث سجل سعر الألف طوبة طفلى مقاس (25*12*6.5) ألف جنيه مقابل 725 جنيها وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء.
وأضاف التقرير أن أسعار الطوب الوردى مقاس (25*12*6) 1700 جنيه لكل ألف طوبة خلال نفس الشهر.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة أن الألف طوبة أسمنتي مصمت بلغت 1060 جنيها خلال شهر أغسطس متساوية بنفس السعر عن يوليو، فى حين وصل سعر الألف طوبة أسمنتى مفرغة مقاس 40*20*12 إلى 5200 جنيه خلال نفس الشهر.
وكانت أسعار الطوب قد ارتفعت خلال شهر يوليو بنسبة زيادة 33% مقارنة بيونيو وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء إذ يرجع ذلك إلى زيادة أسعار الغاز بنسبة تتجاوز 65% والتي ساهمت في زيادة الطوب بهذا الشكل.
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