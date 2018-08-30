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عقـــارات
طرح 21 محلًا للبيع بمدينة العاشر أكتوبر المقبل
الخميس 30 أغسطس 2018 10:39 ص
جهاز مدينة العاشر من رمضان
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جهاز مدينة العاشر من رمضان
محمود زكى
يستعد جهاز مدينة العاشر من رمضان، لطرح بيع 21 محلا تجاريا بالمزاد العلنى بالمدينة وذلك بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث تقع تلك المحال في المجاورات 12و18و25 و31و32 و 40و45 و 49 من المدينة وتتراوح مساحاتها بين 14 مترا مربعا إلى 128 مترا مربعا.
وتبلغ قيمة كراسة الشروط 100 جنيه، وقيمة التأمين الابتدائي لدخول المزاد عشرة آلاف جنيه عن كل محل.
ويضم المزاد أيضًا طرح قطعة أرض للبيع على مساحة 10.3 فدان بما عليها من منشآت والتي تشمل محلات تجارية وملاعب وصالات رياضية وكذلك حمامات سباحة ومطاعم بالإضافة إلى كافيتيريا، وتبلغ قيمة كراسة الشروط لدخول المزاد 2000 جنيه في حين يبلغ التأمين الابتدائي للمزاد 200 ألف جنيه.
ويطرح الجهاز أيضًا فى نفس المزاد استراحة على مساحة 15202 مترا مربعا للبيع والتى تشمل محطة بنزين وكذلك محلات تجارية ومعارض وذلك بالكيلو 58 طريق مصر إسماعيلية الصحراوى وقيمة التأمين الابتدائى للمزاد 200 ألف جنيه.
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