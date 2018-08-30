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عقـــارات
قفزة كبيرة فى أسعار الرمل خلال أغسطس
الخميس 30 أغسطس 2018 10:31 ص
الرمل والزلط
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الثبات يخيم على أسعار الرمل والزلط والسن خلال شهر يوليو
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الرمل والزلط
محمود زكى
قفزت أسعار الرمل خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، حيث ارتفعت أسعار المتر المكعب من الرمل حرش بنسبة 8.3% خلال الشهر الحالي مقارنة بيوليو الماضي.
وأضاف التقرير أن المتر المكعب من الرمل سجل 65 جنيها مقابل 60 خلال شهر يوليو، بنسبة ارتفاع 51% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2017.
وارتفع سعر المتر مكعب من الرمل الناعم 9.3% خلال الشهر الحالي مقارنة بيوليو‘وسجل المتر 60 جنيها خلال الشهر الحالي مقابل 55 فى يوليو، بينما سجل زيادة 58% خلال 12 شهرا.
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