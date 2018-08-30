تباين وثائق صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار



أحمد على



عادت وثائق صناديق الاستثمار للأداء المتباين من جديد، لتفقد ارتفاعها الجماعى، وشهدت «المتوازنة»، و«الأسهم»، و«الإسلامية»، هبوط بعض وثائق صناديق الاستثمار المدرجة بها.



فيما استمرت قيم وثائق صناديق «النقدية»، فى رحلة الصعود الجماعى، وتتميز تلك الفئة بعدم التأثر بهبوط البورصة، نظرًا لارتباطها بالاستثمار فى أدوات الدين والدخل الثابت.



كانت البورصة شهدت خلال الجلسة الوحيدة للتدولات بالأسبوع السابق لإجازة العيد، تراجعا جماعيا للمؤشرات، صاحبها خسارة رأس المال السوقى مليارى جنيه، وسط أحجام تداولات ضعيفة، واستمرارا للتحركات السلبية للأسبوع السابق.



تراجع المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 الأسبوع المنتهى %0.15 ليغلق تعاملاته عند 15273 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %0.31، مغلقا عند 738 نقطة، كما خسر مؤشر EGX100، الأوسع نطاقا بنسبة %0.19 إلى مستوى 1896 نقطة.



سجلت التداولات 700 مليون جنيه فقط لاغير، بينما كانت تداولات بورصة النيل 30.8 مليون جنيه، فيما تراجع رأس المال إلى 856 مليار جنيه، خاسرا مليارى جنيه مقارنة 858 مليار جنيه، بختام تداولات الأسبوع السابق.



فيما كان المستثمرين المصريين مسيطرين على التعاملات بنسبة %95.04، كان نصيب الأجانب %3.08، بصافى بيع 2.35 مليون جنيه، والعرب %1.88، بصافى شراء 2.82 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



كما سيطرت المؤسسات على التعاملات بنسبة %68.07، بصافى شراء 5.55 مليون جنيه، فيما كانت مساهمة الأفراد فى التعاملات %31.93.



«سندى» يواصل التحليق فى سماء المتوازنة



واصل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» تصدره لقائمة ارتفاعات صناديق المتوازنة بنسبة صعود قدرها %0.16 بقيمة 13.33 جنيه للوثيقة، وذلك عقب منافسة قوية من وصيفه صندوق مصر الخير المتوازن بإرتفاع بنسبة %0.16 بقيمة 24.96 جنيه.



وفى المركز الثالث جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل« بنسبة ارتفاع قدرها %0.11 لتسجل وثيقته ما قيمته 185.57 جنيه.



فيما ضمت قائمة الهابطين 7 صناديق، كان أكثرها تراجعًا صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان« بنسبة تراجع فى قيمة الوثيقة بلغت %0.32 لتسجل 320.19 جنيه، وكان صندوق بنك الأهلى الأول الأقل هبوطًا بنسبة تراجع قدرها %0.02 لتبلغ قيمة وثيقته 42.33 جنيه.



«مصر المستقبل» ينتزع صدارة الأسهم



نجح صندوق «مصر المستقبل» فى انتزاع صدارة صناديق «الأسهم» بنسبة ارتفاع قدرها %0.33 بقيمة 27.12جنيه للوثيقة، وثانيًا حل صندوق «بايونيرز الرائد« بنسبة صعود %0.16 بقيمة 0.16جنيه للوثيقة.



فى المركز الثالث، من الأكثر صعودًا جاء صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بنسبة %0.13 بقيمة 16.761 جنيه للوثيقة، ورابعًا جاء صندوق بنك مصر إيران مرتفعاً %0.11 بقيمة 664.97 جنيه.



خامسًا حل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين، بنسبة صعود %0.09 بقيمة 354.09 جنيه للوثيقة.



ضمت قائمة الهابطين، 14 صندوقًا، كان أكثرهم هبوطًا هو صندوق «بلتون الأسهم INSIGHT بنسبة %0.63 بقيمة 5.89 جنيه للوثيقة، فيما كان الأقل تراجعًا % 0.01 صندوق البنك الأهلى الثانى، بقيمة 74 جنيهًا للوثيقة، وصندوق البنك المصرى الخليجى بقيمة وثيقة قدرها 296.86 جنيه، وصندوق بنك الإسكندرية بقيمة 401.9 جنيه.



منافسة رباعية على مقدمة النقدية



نجحت الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، شهدت التعاملات منافسة رباعية قوية، على صدارة تلك الفئة، وسجلت 4 صناديق نسبة ارتفاع قدرها %0.27، وهى صندوق البنك التجارى الدولى «أصول«، وصندوق «بنك بلوم مصر«، وصندوق «بنك التعمير والإسكان-موارد» وصندوق بنك SAIB النقدي.



فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع قدرها %0.26، جاء صندوق بنك مصر النقدى، وصندوق البنك العربى النقدى «يوماتي»، وصندوق «مصر للتأمين، وصندوق البنك الأهلى الرابع، وصندوق بنك التجارى وفا، وصندوق بنك عوده النقدى، وصندوق بنك الإسكندرية النقدى، وصندوق بنك المؤسسة المصرفية «مزايا«، وصندوق بنك قطر الوطنى «ثمار».



على مستوى الدخل الثابت، تصدر صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة ارتفاع قدرها %0.27 بقيمة 219.48 جنيه للوثيقة، تلاه فى المركز الثانى بنسبة %0.26 بقيمة 19.28 جنيه، وثالثًا صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.25 بقيمة للوثيقة 1537.53 جنيه، ورابعًا صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.24 بقيمة 166.84 جنيه، وخامسًا صندوق البنك العقارى المصرى «المصري» بقيمة 174.78 جنيه، بنسبة ارتفاع %0.11.



«مصر الرابع» نجم الإسلامية



صندوق مصر الرابع فى صدارة قائمة الصاعدين بنسبة %0.21 بقيمة 131 جنيه للوثيقة، فيما جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق» ثانيًا بقيمة 18.713جنيه للوثيقة، بنسبة تراجع %0.18.



فى المركز الثالث حل صندوق سنابل بنسبة صعود %0.15 بقيمة 168.8 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة %0.13 بقيمة 209.56 جنيه، وفى المركز الخامس جاء صندوق بنك فيصل الإسلامى -التجارى الدولى «أمان» بنسبة %0.11 وبقيمة 110.93 جنيه للوثيقة.. كان صندوق بنك فيصل الإسلامى الأكثر هبوطًا بنسبة %2.94 بقيمة 135.55 جنيه، فيما كان صندوق البنك الأهلى المصرى، وبنك البركة «بشائر« بنسبة %0.14 بقيمة 84.06 جنيه.



ارتفاع طفيف فى «تحديد الأصول»



صعدت صناديق تحديد الأصول بنسب طفيفة، بنسبة %0.09 فى صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى، بقيمة 757.76 جنيه وصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.09 بقيمة 199.106 جنيه للوثيقة.



جاءت تحركات صناديق العملة الأجنبية ثابتة نسبيًا، وصعدت بنسب طفيفة بلغت %0.03 لوثيقة صندوق مصر النقدى الدولارية وهى النسبة المعتادة الأسبوعية لتسجل مستوى 11.559 دولار، فيما بقت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند مستوى 10.964 يورو.