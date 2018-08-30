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«I-SCORE» تجرى 8 ملايين عملية استعلام سنوياً
الخميس 30 أغسطس 2018 10:20 ص
المصرية للاستعلام الائتمانى
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المصرية للاستعلام الائتمانى
المال-خاص
تجرى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «اى سكور»، نحو 8 ملايين عملية استعلام سنوياً.
وقال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريح لـ«المال»، إنها أجرت نحو 800 آلف عملية فقط فى 2007، أول عام عمل لها فى مصر، ثم ارتفع العدد إلى 8 ملايين عملية سنوياً فى السنوات الماضية.
تتكلف عملية استعلام البنك عن العميل الواحد 30 جنيهًا، تنخفض إلى 25 فى حالة الاستعلام عن أكثر من عميل فى وقت واحد، فى حين تبلغ 5 جنيهات عند الاستعلام لشركات التمويل متناهى الصغر، وجنيهاً واحداً لجمعيات التمويل متناهى الصغر.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن العدد مرشح للزيادة خلال الأعوام المقبلة، لافتا إلى أن الشركة تطور من أنظمتها وبنيتها التكنولوجية لزيادة عملياتها، مضيفا: «رفعنا تسعير الاستعلام خلال العام الماضى بعد 6 سنوات من ثبات الأسعار».
ووفقا لكفافى فإن قاعدة عملاء الشركة تضم حالياً 14.6 مليون عميل فرد، و280 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، بحجم تسهيلات ائتمانية 263 مليار جنيه للعملاء، من بطاقات وقروض شخصية، و104 مليارات جنيه للشركات.
يشار إلى أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» تجرى مفاوضات مكثفة مع شركات التخصيم العاملة بمصر، للانضمام إلى قاعدة عملائها خلال الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات سابقة لكفافى.
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