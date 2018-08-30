جهاز تنمية المشروعات يدرس إقراض جمعيات متناهى الصغر 600 مليون جنيه

المشروعات الصغيرة



■ مصادر: تدشين شركة لتمويل القطاع لن يؤثر على الجمعيات



المال-خاص



يدرس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ضخ قروض بقيمة 600 مليون جنيه للجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، تضم فئات «أ وب وج»، خلال النصف الثانى من العام الحالى.



وأكدت مصادر أن الجهاز يولى أهمية كبيرة لقطاع متناهى الصغر، ولن يتأثر تمويله بأى شكل من الأشكال فى حالة تدشين الجهاز شركة تابعة، تعمل فى هذا القطاع.



ولفتت إلى أن “تنمية المشروعات” لا يتعامل إلا مع الجمعيات التى حصلت على التراخيص النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط فى مصر.



كانت شبكة سنابل المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر فى المنطقة العربية، قد قالت الأسبوع الماضى فى تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، إن مصر تمتلك أكبر قاعدة عملاء نشطة فى التمويل متناهى الصغر بالمنطقة، بعدد عملاء يتعدى 1.1 مليون عميل، خلال الربع الأول من 2018.



وأشارت إلى أن دولة المغرب جاءت فى المرتبة الثانية، من حيث عدد العملاء النشطين، بعدد يتعدى 600 آلف عميل، بينما جاءت الأردن فى المرتبة الثالثة بعدد يقدر بـأكثر من 400 آلف عميل، فى حين جاءت تونس فى المرتبة الرابعة، وفلسطين فى المرتبة الخامسة.



كانت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز قد قالت فى فبراير الماضى، إنه يخطط لضخ أكثر من 6.6 مليار جنيه خلال 2018، بنسبة نمو تتجاوز %25 عن العام الماضى، بعدما نجح فى ضخ 5.3 مليار جنيه خلال 2017، عبر البنوك والشركات والجمعيات التى تعمل فى متناهى الصغر، بالإضافة إلى الإقراض المباشر.



وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أول أمس، عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر إلى 9.75 مليار جنيه، بنهاية الربع الثانى من 2018، بنسبة نمو %76.، مقابل 5.5 مليار جنيه بنهاية الربع المماثل من عام 2017.



ووصلت عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط بنهاية الربع الثانى إلى 896 جمعية ومؤسسة، إضافة إلى 5 شركات تزاول النشاط.



كما بلغ إجمالى عدد المنافذ 1815 بأنحاء الجمهورية، 1462 منها للجمعيات والمؤسسات الأهلية، و353 للشركات، طبقا لهيئة الرقابة المالية.