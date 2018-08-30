«التعمير والإسكان» يخطط لضخ 400 مليون جنيه فى «الصغيرة والمتوسطة»

فتحى السباعى



■ فتحى السباعى: مليار جنيه حجم محفظة القروض المشتركة



أحمد الدسوقى



يخطط بنك التعمير والإسكان، لضخ قروض جديدة بقيمة 400 مليون جينه بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، قبل نهاية 2018.



وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريح لـ«المال»، إن مصرفه يسعى للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة داخل وخارج المبادرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المحفظة الحالية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، تمثل قرابة %12 من محفظة البنك.



وأكد أن مصرفه يسعى للوصول بتلك النسبة إلى %20 من إجمالى القروض خلال الفترة التى حددها البنك المركزى، بحجم محفظة 2.4 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالى داخل وخارج المبادرة.



وأطلق «المركزى» مطلع العام قبل الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلناً أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد عن %5 سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.



شملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.



كان محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، قد قال فى تصريحات سابقة، إن حجم قروض مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يلامس حالياً 100 مليار جنيه، مؤكدا قدرة البنوك على تحقيق المستهدف الخاص بوصول تمويلات القطاع إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2020.



وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إلى أن محفظة القروض المشتركة بمصرفه تقدر بنحو مليار جنيه، مؤكداً أن البنك سيتوسع بقوة فى المشاركة فى تلك النوعية من القروض خلال الفترة المقبلة.



وفيما يتعلق بمبادرة الشمول المالى، أوضح أن البنك بدأ دعم الشمول المالى منذ 20 عاماً، من خلال تشجيع الطلاب على الإدخار وفتح حسابات بمواصفات خاصة لهم.



ونظم البنك الثلاثاء الماضى، احتفالية لتكريم نوابغ الطلبة من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفنى بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات البنك.