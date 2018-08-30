«نجيب» و«عطا الله» مرشحان لمنصب نائب رئيس بنك SAIB





سهير محمد

كشفت مصادر لـ«المال» ترشيح أفضل نجيب، وعمرو عطا الله، لتولى منصب نائبى رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، لفترة السنوات الثلاث المقبلة، وذلك فى إطار خطة تعزيز عمليات البنك فى السوق المحلية والسعى لتنفيذ إستراتيجية جديدة ترتكز على تطوير البنية التكنولوجية، وإطلاق مزيد من المنتجات، بجانب التوسع الجغرافى عبر الفروع، خاصة فى الأقاليم والصعيد.ويعمل «نجيب» رئيسا لقطاع المخاطر ببنك عوده – مصر، بينما يتولى عمرو عطا الله، منصب مساعد العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى.وقالت مصادر إن أحد النائبين المرشحين وهو أفضل نجيب، تقدم فعليا باستقالته، متوقعة أن يتسلم النائبان عملهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزى.وسيعمل نجيب على ملفات الرقابة الداخلية والمخاطر والإلتزام، بينما يقود عمرو عطا الله ملفات تمويل الشركات والتجزئة المصرفية والفروع وغيرها.كانت الجمعية العمومية للبنك قد وافقت نهاية أبريل الماضى على تعيين طارق الخولى رئيساً تنفيذياً لمدة 3 سنوات من 2018 حتى 2021.ويعكف الرئيس الجديد للبنك فى الوقت الحالى على وضع استراتيجية جديدة لتوسع البنك فى السوق المحلية، على أن يتم الإعلان عنها مطلع 2019، تركز على توفير احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم، وتحسين جودة العمل، وتطوير الموارد البشرية من خلال توفير برامج تدريب قوية فى مختلف فروع العمل المصرفى.وسجل البنك صافى خسائر بلغ 3.55 مليون دولار فى فترة النصف الأول من العام الجارى 2018، مقابل 23.4 مليون دولار أرباحًا فى الفترة نفسها من العام الماضى.