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استثمار
«أندية وادى دجلة» ترفع زيادة رأسمالها إلى 400 مليون جنيه
الخميس 30 أغسطس 2018 09:52 ص
سحر نصر جديد
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سحر نصر جديد
■ تأسيس وتوسيع 3 مشروعات بمركز خدمات المستثمرين برأسمال 628.5 مليون
■ استثمار إماراتى سنغافورى بقيمة 178.5 مليون فى شركة ذات مسئولية محدودة
■ نصر: الوزارة تعمل على تطوير الخدمات بشكل دائم لتشجيع رؤوس الأموال
المال-خاص
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مؤسسى شركتين جديدتين، تأسستا وفقا لنظام الشركات «ذات مسؤولية محدودة»، برأس مال اجمالى للشركتين بلغ 228.5 مليون جنيه.
كما التقت الوزيرة مسؤولى شركة «أندية وادى دجلة»، والتى قامت بزيادة رأسمالها ليصل إلى 400 مليون جنيه، بزيادة 361 مليون جنيه، مسددة بالكامل من الأرباح.
وقامت سحر نصر بتسليم الشركتين الجديدتين أوراق تأسيسهما، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.
وأكدت أن الوزارة تعمل بشكل دائم على تطوير الخدمات بمركز خدمات المستثمرين، من أجل التسهيل عليهم، مما يسهم فى تأسيس شركات جديدة، وقيام الشركات الحالية بالتوسع فى نشاطها وضخها لاستثمارات جديدة وزيادة رأسمالها، مؤكدة أهمية مساهمة هذه الشركات فى المسؤولية المجتمعية.
ودعت الشباب لتأسيس شركات سواء ذات مسؤولية محدودة أو الشخص الواحد، والبدء فى مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.
وتأسست شركة الصخرة للخدمات التعليمية والطبية، وفق نظام ذات مسؤولية محدودة، برأسمال بلغ 50 مليون جنيه، ومساهمين اثنين فقط، وستعمل على إنشاء وإدارة وتشغيل مدارس تعليم فنى، وإقامة وتشغيل مستشفيات متخصصة ومتكاملة.
وتأسست شركة سى جى فودز إيجيبت وفق نظام مسؤولية محدودة برأسمال بلغ 178.5 مليون جنيه، وبمساهمين من الإمارات وسنغافورة، هما «سى جى فودز إنترناشيونال ليمتد الإماراتية» بنسبة %55، و«سى جى فوودز جلوبال بى تى إيه ليمتد» السنغافورية بنسبة %45، وستعمل على إقامة وتشغيل مصنع للمواد الغذائية ومنتجات الدقيق والمعجنات والمكرونة.
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