غرفة السياحة بالإسكندرية: سياحة المؤتمرات تنتعش بالمحافظة

مكتبة الإسكندرية

معتز محمود



قال علي المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن هناك نشاطًا ملحوظًا لسياحة المؤتمرات بمدينة الإسكندرية خلال الفترة الماضية، ولا يزال مستمرا.



وأضاف للمال أن سياحة المؤتمرات تعد حاليا هى الأعلى بين المنتجات السياحية التى تتميز بها مدينة الإسكندرية، لافتا إلى أن هناك حاجة لتوفير المزيد من قاعات المؤتمرات، وكذلك إنشاء غرف فندقية جديدة.



وأشار المانسترلى إلى أن مدينة الإسكندرية تعد مدينة جاذبة جدًّا، ومن الممكن أن تكون من أفضل المحافظات على المستوى السياحى شرط دخول المستثمرين لإنشاء منشآت سياحية جديدة.



واعتبر رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن المدينة تعد حاليًّا الأولى بين المدن المصرية فى سياحة المؤتمرات، بالنسبة لشركات البترول والأدوية وغيرها من الشركات التى تفضل الإسكندرية لاختلافها وبعدها عن مصانعها.



وطالب بأن يكون هناك اهتمام من الدولة بالمدينة، على غرار الاهتمام بمدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن.