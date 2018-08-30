الغرف التجارية: نعمل على وصول التجارة الثنائية مع فيتنام إلى مليار دولار

رئيس فيتنام

كتبت: دعاء حسني



حرص رئيس فيتنام تران داي كوانغ على عقد لقاء مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، وذلك بمقر إقامته بقصر القبة لمناقشة سبل تنمية التعاون الاقتصادى، وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، ودكتور علاء عز الامين العام، وأمد السويدى رئيس مجموعة السويدى الكتريك.



وأكد الرئيس تران داي كوانغ أن فيتنام تثمن دائما التعاون التقليدي والصداقة مع مصر، معربًا عن أمله في أن تساعد زيارته في رفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة.



وأشاد بالشراكة الشاملة بين البلدين خلال العام الماضي، إلا أن التعاون الاقتصادي والتجاري لم يتطابق بعد مع إمكانات الجانبين.



وقال إنه يتعين على البلدين العمل بجد لرفع التجارة الثنائية إلى مليار دولار أمريكي بـ2020، مؤكدا على دور اتحادات الغرف في تعزيز العلاقات التجارية الاقتصادية.



وأكد أن فيتنام مستعدة لتهيئة الظروف المثلي للشركات المصرية للتواصل مع نظرائها الفيتناميين وإجراء مسوحات السوق والتجارة والاستثمار وتعزيز السياحة في فيتنام، بينما تشجع الشركات الفيتنامية على السعي للفرص المتاحة في مصر.



ونقل أحمد الوكيل تحيات أكثر من 4,3 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات لفخامة الرئيس حيث أكد أن مجتمع الأعمال المصرى مهتم بنتائج زيارة الرئيس تران داي كوانغ الحالية بعد الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر الماضى؛ حيث تم وضع الإطار السياسى الداعم لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى المثمر، وأوضح أن الدور الآن على الغرف التجارية والقطاع الخاص فى ترجمة تلك العلاقات السياسية إلى علاقات اقتصادية ناجزة لصالح البلدين.



وأكد الوكيل أنه من أجل بلوغ هدف المليار دولار في التجارة الثنائية بحلول عام 2020، فمن الضروري تعزيز التعاون من خلال تبادل الزيارات ونقل الخبرات وتوفير المعلومات، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والمزارع السمكية وتكنولوجيا المعلومات وهى قطاعات واعدة للتعاون بين البلدين يعمل عليها الاتحاد حاليا.



وأشار الوكيل إلى أن تصدير الأرز لمصر هو أحد أهم القطاعات التى سترفع التبادل التجارى، ولكن لابد من البدء فورا فى زراعة الأرز المتوسط بدلا من الطويل حتى يتناسب مع احتياجات السوق المصرية.



وأكد الوكيل أنه يجب على الشركات الفيتنامية السعى لاستغلال موقع مصر الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا كمركز لوجيستى وتصنيعى للوصول إلى تلك الأسواق خاصة فى محور قناة السويس.



وأضاف د. علاء عز أنه يجب أن نتحول من التعاون الثنائى إلى التعاون الثلاثى لاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر فى أوروبا وأفريقيا والوطن العربى والتى تتجاوز 1,8 مليار مستهلك، حيث تقوم الشركات الفيتنامية بتنمية صادراتها من المكونات ليتم التصنيع النهائى فى مصر بقيمة مضافة محلية لنقوم بالتصدير إلى تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة شحن أقل، مما سيحقق هدف المليار دولار بسرعة أكبر، وأكد عز أن هذا التعاون الثلاثى سيسانده رئاسة أحمد الوكيل لاتحاد الغرف الأفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض.



وعرض أحمد السويدى إنشاء محطة كهرباء فى فيتنام إلى جانب مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء، وذلك استنادا للخبرات المكتسبة لمصر فى هذا القطاع خلال السنوات الماضية سواء فى الخطة العاجلة أو المشاريع المثيلة فى أفريقيا، وذلك بأكبر قدر من المكون المحلى المصرى والفيتنامى لصالح البلدين.



وأشاد الرئيس تران داي كوانغ بالجهود التي يبذلها اتحاد الغرف في ربط مجتمعات الاعمال في مصر وفيتنام.



وأعرب عن أمله في أن يقوم الاتحاد قريبا بتنفيذ النتائج التي توصل اليها قاده البلدين خلال زيارته، وفي الوقت نفسه تعزيز التعاون بين الاتحاد وغرفة التجارة والصناعة الفيتنامية وكذا أعضائهم من القطاع الخاص للمساهمة في تنميه الاقتصاد والتجارة والسياحة في كل من فيتنام ومصر.