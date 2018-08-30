أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الأرجنتين تطالب صندوق النقد بتسريع الإفراج عن أموال القرض

الأرجنتين
الأرجنتين
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الأرجنتين

رويترز

قال الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري في كلمة أذاعها التلفزيون، اليوم الأربعاء، إن الأرجنتين تطلب من صندوق النقد الدولي أن تفرج بسرعة عن أموال من اتفاق إقراض بقيمة 50 مليار دولار، وهو تحرك يهدف إلى تهدئة الأسواق المضطربة.

وهبطت عملة الأرجنتين (البيزو) 7.62% لتغلق عند 34.10 مقابل الدولار الأمريكي، وهو مستوى إغلاق قياسي منخفض.
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