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بنـــوك
الأرجنتين تطالب صندوق النقد بتسريع الإفراج عن أموال القرض
الخميس 30 أغسطس 2018 01:34 ص
الأرجنتين
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الأرجنتين
رويترز
قال الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري في كلمة أذاعها التلفزيون، اليوم الأربعاء، إن الأرجنتين تطلب من صندوق النقد الدولي أن تفرج بسرعة عن أموال من اتفاق إقراض بقيمة 50 مليار دولار، وهو تحرك يهدف إلى تهدئة الأسواق المضطربة.
وهبطت عملة الأرجنتين (البيزو) 7.62% لتغلق عند 34.10 مقابل الدولار الأمريكي، وهو مستوى إغلاق قياسي منخفض.
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