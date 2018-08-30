مجدي عبدالغني ينفي إهانة صلاح على تويتر

مجدي عبد الغني

على المصرى



نفى مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن يكون له حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وأنه لا يسخدمه مطلقًا، وأنه يكن كل الحب والتقدير لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة.



وقال عبدالغنى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بقاعة المؤتمرات بمبنى الاتحاد بالجزيرة، أنه على استعداد للسفر إلى إنجلترا للاجتماع معه، لتوضيح كل الأمور؛ لأنه من غير المنطقى أن تخرج هذه الإهانات لصلاح من لاعب سابق نحت فى الصخر، ويعرف قيمة صلاح ومكانته لدى الجماهير الكروية فى مصر وخارجها.