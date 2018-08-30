اتحاد الكرة ينجح في إغلاق الحسابات المزيفة لمسئوليه على تويتر

المهندس هاني أبوريدة

على المصرى



نجح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، في إقناع إدارة موقع التواصل الاجتماعى العالمى "تويتر"، بإغلاق جميع الحسابات المزيفة التي انتشرت مؤخرا ومنسوبة إلى مسئولي البجلاية، خلال الساعات الماضية.



ولجأ اتحاد الكرة إلى إحدى الشركات المتخصصة في مجال الديجيتال، والتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تواصلت بدورها خلال ساعات قليلة مع مسئولي الشبكة العالمية، وأرسلت كل ما يثبت أن الحسابات مزيفة، وبالفعل قرر تويتر إغلاقها تماما، في ظل الإساءات التي نالت مسئولي الاتحاد من وراء تلك الحسابات.



وشددت إدارة "تويتر"، على أن الحسابات الرسمية والموثقة لديها، يجب أن تتمتع بالعلامة الزرقاء التي تدل على ذلك، لذا توجب التنبيه على السادة الإعلاميين، ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.



كان محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، تقدم ببلاغ إلى النائب العام عن وجود حسابات مزورة باسم رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة مجدي عبد الغني وكرم كردي وخالد لطيف على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح الاتحاد في بلاغه أن هذه الحسابات دأبت على كتابة تغريدات منسوبة لهم على غير الواقع، والحقيقة من شأنها إثارة الرأي العام، وقد سجل البلاغ برقم 9567 لسنة 2018 عرائض النائب العام.