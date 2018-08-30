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اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج #شكرا_محمد_بن_سلمان المركز الأول على ترند تويتر
الخميس 30 أغسطس 2018 12:20 ص
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
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أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #شكرا_محمد_بن_سلمان المركز الأول على الترند العالمى لموقع التدوينات المصغرة تويتر بعد توجيه ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بعرض مباريات الدوري السعودى مجانًا.
كما تصدر الهاشتاج المركز الأول على الترند المحلى فى مصر والسعودية، وسط اختفاء على فيس بوك للمدونيين السعودين، وسط مشاركة نجوم الكرة فى العالم العربى.
وغرد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية فى إعلانه للخبر: سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانًا، أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc.
وقال محمد أحد المغردين السعودين: دوري بهذا الحجم من النجوم والتعاقدات والتحديات، مهم أن يشاهده أكبر عدد من المشاهدين للحفاظ على قيمة وتأثير المسابقة محليا وإقليميا وإعلانيا، أتمنى أن نشاهد دوري متميز في كل شيء، كل الشكر لسمو ولي العهد الكريم على مبادراته المتلاحقة للرياضة ومحبيها.
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