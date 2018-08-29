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اقتصاد وأسواق
325 جنيها انخفاضًا في سعر طن حديد عز
الأربعاء 29 أغسطس 2018 11:50 م
حديد عز
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عمر سالم
أعلنت شركة حديد عز عن خفض أسعارها بواقع 325 جنيهًا للطن بداية من الأسبوع المقبل.
وأكد خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ"المال" أن الشركة أخطرت وكلاءها أن الأسعار الجديدة لشهر سبتمبر ستكون ١٢٢٠٠ جنيه للطن أرض مصنع.
وأضاف الدجوي أن الأسعار حاليا تسجل ١٢٥٢٥ جنيه للطن، موضحا أن السعر النهائي للمستهلك من المرتقب أن يسجل ١٢٥٠٠ جنيه للطن بعد إضافة سعر النولون.
وأشار إلى أن أغلب الشركات ستتجه إلى خفض أسعارها تباعا.
الحديد
حديد عز
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