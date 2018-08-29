الزراعة : ننتج 1.8 مليون طن أسماك سنويا

نائب وزير الزراعة تستقبل مستشارة أنجولا لـ"الثروة السمكية"









الصاوي أحمد







استقبلت، اليوم، الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتورة إيسبرنزا سيلفا، مستشار وزير الثروة السمكية والبحار الأنجولية، على رأس وفد أنجولي بمقر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة؛ لتعزيز التعاون المشترك في قطاع الثروة السمكية ومصايد الأسماك.





بحضور الدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص.





وأكدت نائب وزير الزراعة، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أنه تم إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والأنجولي للتعاون المشترك بين البلدين.





وتضمنت مذكرة التفاهم "تبادل الزيارات بين الفنيين والخبراء والمتخصصين والمسئولين بالبلدين، إجراء مشروعات بحثية مشتركة في مجال تربية الأحياء المائية ، تشجيع القطاع الخاص المصري والأنجولي على إقامة مشروعات استثمارية في مصر وأنجولا في مجالات الاستزراع السمكي البحري وإنشاء مزارع سمكية والتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاستزراع السمكي والمصايد الطبيعية.





وقام الجانب الأنجولي بزيارة محافظة دمياط بمرافقة مسئولي الثروة السمكية حيث قام بزيارة أحد المزارع السمكية لإنتاج الأسماك البحرية بمحافظة دمياط ومكتب مصايد عزبة البرج والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك وورش إصلاح وتصنيع مراكب الصيد.





وصرحت "محرز" بأن مصر تتميز فى الاستزراع السمكي منذ الثمانينيات وأن مصر تنتج 1.8 مليون طن سمكي، وأنه من الممكن تبادل الخبرات مع الجانب الأنجولى وتبادل التدريب والزيارات المشتركة بين الجانبين من خلال مذكرة التفاهم للتعاون بين مصر و أنجولا.





كما أعرب الجانب الأنجولى عن سعادته لزيارة مصر وحسن الاستضافة من الجانب المصري، وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان المصري والأنجولي الهدايا التذكارية.