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بنـــوك
وزير المالية : مازلنا ندرس إصدار عملة معدنية فئة جنيهين
الأربعاء 29 أغسطس 2018 09:42 م
محمد معيط وزير المالية
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الشير.. عملة تداول جديدة على فيس بوك
مصرفي يتوقع إصدار فئة جديدة للعملة أكبر من 200 جنيه
محمد معيط وزير المالية
أحمد صبرى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتم الآن بحث اقتراح إصدار عملة جديدة بقيمة جنيهين، لكن لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن هذا الموضوع، ويتم الآن التركيز على التحول الرقمى فى المعاملات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن فى الفترة المقبلة.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "رأى عام" على قناة تن، أن الوزارة تتفاوض مع وزارة البترول لعمل بروتوكول لتحصيل الضريبة العقارية من المنشآت البترولية على غرار وزارة السياحة، مؤكدًا أن ذلك سيضمن التحصيل للوصول لوضع توافقى.
وزارة المالية
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