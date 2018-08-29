وزير المالية : مازلنا ندرس إصدار عملة معدنية فئة جنيهين

أحمد صبرى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتم الآن بحث اقتراح إصدار عملة جديدة بقيمة جنيهين، لكن لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن هذا الموضوع، ويتم الآن التركيز على التحول الرقمى فى المعاملات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن فى الفترة المقبلة.