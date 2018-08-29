مصطفى بكري : 21 محافظًا جديدًا ومفاجآت فى الأسماء

أحمد صبرى

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن المحافظين سيحلفون اليمين الدستورية أمام الرئيس غدًا، حيث سيتم تغيير 21 محافظًا والإبقاء على 6 محافظين من القدامى.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "رأى عام" على قناة تن، أن التغيير سيضم شخصيات شرطية وعسكرية وقضائية وسيكون بها مفاجآت إضافة إلى تعيين بعض المحافظين من الشباب، وكذلك نواب للمحافظين من الشباب أيضًا.