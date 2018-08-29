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سيـــاســة
مصطفى بكري : 21 محافظًا جديدًا ومفاجآت فى الأسماء
الأربعاء 29 أغسطس 2018 09:31 م
مصطفى بكري 1
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بالأسماء.. المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية
المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية غدًا
مصطفى بكري 1
أحمد صبرى
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن المحافظين سيحلفون اليمين الدستورية أمام الرئيس غدًا، حيث سيتم تغيير 21 محافظًا والإبقاء على 6 محافظين من القدامى.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "رأى عام" على قناة تن، أن التغيير سيضم شخصيات شرطية وعسكرية وقضائية وسيكون بها مفاجآت إضافة إلى تعيين بعض المحافظين من الشباب، وكذلك نواب للمحافظين من الشباب أيضًا.
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