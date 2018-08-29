الدلتا للتأمين : لم نبرم عقود معاوضة خلال العام المنتهى 30 يونيو 2018

رجب عز الدين









قالت شركة الدلتا للتأمين اليوم الأربعاء إنها لم تبرم عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية 30 يونيو 2018.





وسجلت الشركة صافى ربح قدره 91.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو الماضي، مقابل أرباح 83.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.





ووافق مجلس إدارة الشركة، فى وقت لاحق، على توزيع 20% من رأسمال الشركة كأسهم مجانية عن أرباح العام المالي 2017- 2018 عن طريق توزيع سهم مجانى لكل 5 أسهم.



