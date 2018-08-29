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بورصة وشركات
الدلتا للتأمين : لم نبرم عقود معاوضة خلال العام المنتهى 30 يونيو 2018
الأربعاء 29 أغسطس 2018 08:29 م
الدلتا للتأمين
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الدلتا للتأمين
رجب عز الدين
قالت شركة الدلتا للتأمين اليوم الأربعاء إنها لم تبرم عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية 30 يونيو 2018.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 91.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو الماضي، مقابل أرباح 83.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
ووافق مجلس إدارة الشركة، فى وقت لاحق، على توزيع 20% من رأسمال الشركة كأسهم مجانية عن أرباح العام المالي 2017- 2018 عن طريق توزيع سهم مجانى لكل 5 أسهم.
ووافق المجلس على السير في إجراءات الزيادة المجانية لرأس المال المصدر من 100 مليون إلى 120 مليون جنيه ممولة من الأرباح القابلة للتوزيع عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018.
الدلتا للتأمين
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