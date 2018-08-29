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اقتصاد وأسواق
اقتصادية قناة السويس تؤهل شباب الخريجين لسوق العمل
الأربعاء 29 أغسطس 2018 08:22 م
اقتصادية قناة السويس تؤهل شباب الخريجين لسوق العمل
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اقتصادية قناة السويس تؤهل شباب الخريجين لسوق العمل
أمانى العزازي
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، يرافقه اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، المنطقة الشمالية، فعاليات الدورة التدريبية التي تقيمها الهيئة تحت رعاية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لتأهيل شباب الخريجين للعمل في المشروعات المنتظرة بشرق بورسعيد
وقال المحافظ إن مثل هذه الدورات تعد أجيالًا من الشباب الموهلين من الناحية الفنية للعمل في مختلف المشروعات، كما تؤكد اهتمام الدولة بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل.
وطالب المحافظ الشباب بالتمسك بالثقة في القيادة المصرية التي تقود مشروعات التنمية القائمة على أرض الواقع أمام الجميع، كما طالبهم بالتصدي للشائعات وحروب الجيل الرابع التي تستهدف زعزعة الاستقرار ولن تفلح هذه المحاولات بفضل تماسك الشعب المصري والذي عرف الفارق بين قيادة تبني بإخلاص لصالح الوطن ونظام كاد يتجه به إلى المجهول.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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