توزيع 1825 فدانًا بسهل طيبة على شباب الخريجين ببورسعيد

بورسعيد- أمانى العزازي









وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة تجهيز الأراضي الخاصة بالاستزراع النباتي والتي سيتم توزيعها على شباب الخريجين والشباب وتبلغ مساحتها 1825 فدانًا بواقع 5 فدادين لكل خريج.





وأكد المحافظ أنه تم مد مهلة التقدم لتلك الأراضي أمام الخريجين حتى 30 أكتوبر المقبل لإتاحة الفرصة أمام الجميع، وبعدها سيتم اختيار من تنطبق عليه الشروط بكل شفافية بعد إجراء قرعة علنية يحضرها الشباب.





وأضاف، خلال جولته بمنطقة سهل الطينة، اليوم، أن كل خريج ممن تنطبق عليه الشروط لهذه الأراضي سيتم منحه منزلًا للإقامة بجوار أرضه؛ لتحقيق الاستقرار للخريجين وتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة بتعمير سيناء.



