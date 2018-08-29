تعرف على طريقة حساب الضريبة العقارية على الفنادق بالقيمة الاستبدالية





تنشر بوابة المال حساب الضريبة العقارية للمنشأت الفندقية بأسلوب القيمة الاستبدالية



ووفق الاتفاق الذي أعلنه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، فإن التكلفة الاستبدالية للمنشأة = 50 ألف جنيه عن النجمة الواحدةX عدد النجومX عدد الغرف



وتساوي القيمة الإيجارية السنوية التكلفة الاستبدالية X 7 %



ويحدد الوعاء الضريبي بالقيمة الإيجارية السنوية X 68 % مع استبعاد 32% مصاريف الصيانة



وتشمل الضريبة العقارية السنوية المستحقة على المنشأة الوعائي الضريبيX 10 سعر الضريبة X 80% متوسط الإشغال السنوي

المال- خاصتنشر بوابة المال حساب الضريبة العقارية للمنشأت الفندقية بأسلوب القيمة الاستبداليةووفق الاتفاق الذي أعلنه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، فإن التكلفة الاستبدالية للمنشأة = 50 ألف جنيه عن النجمة الواحدةX عدد النجومX عدد الغرفوتساوي القيمة الإيجارية السنوية التكلفة الاستبدالية X 7 %ويحدد الوعاء الضريبي بالقيمة الإيجارية السنوية X 68 % مع استبعاد 32% مصاريف الصيانةوتشمل الضريبة العقارية السنوية المستحقة على المنشأة الوعائي الضريبيX 10 سعر الضريبة X 80% متوسط الإشغال السنوي



وفي وقت سابق اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة، بشأن معايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية.



يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يقضي بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص

