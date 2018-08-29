إيرادات السياحة تقفز إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام

خالد بدر الدين







أعلن مسئول حكومي، اليوم الأربعاء، أن هناك توقعات بزيادة الحركة السياحية الوافدة من دول غرب أوروبا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا، خلال الربع الأخير من العام الحالى، وتشير مؤشرات السياحة إلى أن القطاع سيحقق نحو 9 مليارات دولار بنهاية العام الحالي.





وقال إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت بحوالى 77%، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد حوالي 41% خلال النصف الأول من العام الحالى.





وأضاف المسئول المطلع على ملف القطاع في رسالة إلكترونية، لـ"رويترز"، إن أعداد السياح الوافدين خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام قفزت إلى 5.061 مليون سائح، مقابل 3.6 مليون سائح في فترة المقارنة، بينما بلغت الإيرادات السياحية خلال النصف الأول أكثر من 4.781 مليار دولار بارتفاع بحوالى 77%، مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام.





وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب انتفاضة 2011





وقفزت إيرادات السياحة، العام الماضى، 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار مع زيادة أعداد السياح 53.7% إلى 8.3 مليون سائح.



