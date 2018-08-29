تعرف على معايير احتساب الضريبة العقارية على المنشأت الفندقية

المال - خاص



تنشر المال تفاصيل احتساب الضريبة على العقارات المبنية للمنشأت الفندقية اعتبارا من مطلع يوليو 2013 حتي نهاية ديسمبر 2018



ووفق نص الاتفاق المعلن اليوم من مجلس الوزراء، تحدد تكلفة المنشأة الفندقية وفقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة لتلك المنشأة وفقا لدرجة النجومية والتي تم احتسابها بناء على التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بواقع 50 ألف جنيه للنجمة الواحدة وفقا لتقييم هيئة التنمية السياحية مضروب في عدد النجوم وفقا لتقييم مستوى النجومية للمنشأة الصادر من وزارة السياحة مضروبا في عدد الغرف الفندقية للمنشأة والتي يتم الأخذ بها كقيمة استبدالية لاحتساب القيمة الإيجارية على أساسها



كما يتحدد الإيجار السنوي للمنشأة السياحية بواقع 7% من القيمة الاستبدالية



و يستبعد 32% من الإيجار السنوي للمنشأة مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة وذلك للوصول للوعائي الضريبي X سعر الضريبة بنسبة 10% من قيمة هذا الوعاء الضريبي X 80% متوسط الإشغال السنوي = الضريبة السنوية المستحقة على المنشأة السياحية

كما



وفي وقت سابق اليوم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة، بشأن معايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية.



يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يقضي بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.

