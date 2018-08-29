أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 607 جنيهات

الذهب 111
الذهب 111
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عمر سالم


شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تراجعًا فى التعاملات، على خلفية انخفاض بورصة الذهب العالمية.

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب انخفضت، اليوم، بعد ارتفاعات متتالية بداية الأسبوع.

وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 607 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 610 جنيهات أمس.

وسجل عيار 18 قيمة 520 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 694 جنيهًا بدلًا من 697 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1205 دولارات.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4860 جنيهًا بدلًا من 4885 جنيهًا أمس.
الذهب أسعار الذهب
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