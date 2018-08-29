تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 607 جنيهات

عمر سالم







شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تراجعًا فى التعاملات، على خلفية انخفاض بورصة الذهب العالمية.





قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب انخفضت، اليوم، بعد ارتفاعات متتالية بداية الأسبوع.





وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 607 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 610 جنيهات أمس.





وسجل عيار 18 قيمة 520 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 694 جنيهًا بدلًا من 697 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1205 دولارات.



