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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 607 جنيهات
الأربعاء 29 أغسطس 2018 07:58 م
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الذهب 111
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تراجعًا فى التعاملات، على خلفية انخفاض بورصة الذهب العالمية.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب انخفضت، اليوم، بعد ارتفاعات متتالية بداية الأسبوع.
وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 607 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 610 جنيهات أمس.
وسجل عيار 18 قيمة 520 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 694 جنيهًا بدلًا من 697 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1205 دولارات.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4860 جنيهًا بدلًا من 4885 جنيهًا أمس.
الذهب
أسعار الذهب
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