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بورصة وشركات
الرقابة المالية توقف ستة عملاء من شراء الأسهم للتلاعب
الأربعاء 29 أغسطس 2018 07:49 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
رجب عز الدين
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف ستة عملاء من التعامل بالشراء فى سوق الأوراق المالية لمدة ثلاثة أشهر بشبهة التلاعب في أسعار الأسهم.
وقالت البورصة، فى بيان منشور على شاشة التداول، إن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قرارًا بشأن إيقاف استفادة بعض العملاء من التعامل (شراءً) في سوق الأوراق المالية؛ وذلك لارتكابهم مخالفات لعدة مواد من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بشأن التلاعب في أسعار الأسهم بالبورصة.
ويحمل العملاء الستة المشار إليهم أكوادًا موحدة رقم (1023807)، (1023806)، (2302104)، (2287478)، (2300676)، (945001).
الرقابة المالية
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