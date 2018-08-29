الرقابة المالية توقف ستة عملاء من شراء الأسهم للتلاعب

رجب عز الدين

وقالت البورصة، فى بيان منشور على شاشة التداول، إن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قرارًا بشأن إيقاف استفادة بعض العملاء من التعامل (شراءً) في سوق الأوراق المالية؛ وذلك لارتكابهم مخالفات لعدة مواد من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بشأن التلاعب في أسعار الأسهم بالبورصة.