النائب العام: لا صحة لضبط قضاة في وقائع رشوة

محكمة

نجوى عبد العزيز



أكد بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، الأربعاء، أنه لا صحة لما ورد ببعض المواقع الإلكترونية بشأن " ضبط قضاة في وقائع تقاضي رشوة".



وأكد البيان، أن النيابة تباشر التحقيق في مصدر تلك البيانات الكاذبة.