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سيـــاســة
النائب العام: لا صحة لضبط قضاة في وقائع رشوة
الأربعاء 29 أغسطس 2018 07:36 م
محكمة
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محكمة
نجوى عبد العزيز
أكد بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، الأربعاء، أنه لا صحة لما ورد ببعض المواقع الإلكترونية بشأن " ضبط قضاة في وقائع تقاضي رشوة".
وأكد البيان، أن النيابة تباشر التحقيق في مصدر تلك البيانات الكاذبة.
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