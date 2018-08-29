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بورصة وشركات
الخليجية الكندية: الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لم تسحب أراضينا
الأربعاء 29 أغسطس 2018 07:30 م
المنطقة الصناعية شرق بورسعيد
أخر الأخبار
المنطقة الصناعية شرق بورسعيد
رجب عزالدين
قالت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي إنها ليست ضمن الشركات التى استردت هيئة قناة السويس منها الأراضى المخصصة مؤخرا.
جاء ذلك فى بيان ردا على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشرته جريدة المال اليوم الأربعاء تحت عنوان " هيئة قناة السويس تسترد 41 مليون متر مربع من 8 شركات "
وقالت الشركة إن قطعة الأرض التابعة لها تقع بالمنطقة الخدمية البعيدة عن نطاق المنطقة الصناعية والمجرى الملاحى الذى جرى فيها سحب الأرض .
وتابعت الشركة إن المنطقة الصناعية تقع شرق بورسعيد وهى المنطقة (أ)، فى حين أن أرضها تقع ضمن المنطقة الخدمية (د).
ونشرت المال أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سحبت 8 قطع أراضٍ، بمساحة إجمالية تصل إلى 41 مليون متر مربع، من عدد من الشركات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد،منها شركات: «قوطة للصلب«، و«الفرما»، إضافة الى شركة «صبح إنفستكو».
وقالت مصادر مطلعة للمال إن القيمة المالية لمساحات الأراضى تتجاوز 12 مليار جنيه، لافتة إلى أنه تم تخصيصها عام 1998 لعدد 11 كيانا، بهدف استغلالها فى إقامة مشروعات صناعية بالمنطقة بشروط معينة لم تلتزم بها عدة شركات.
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