EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
نوبل للسلام: قواعد الجائزة لا تسمح بسحبها من زعيمة ميانمار
الأربعاء 29 أغسطس 2018 07:20 م
جائزة نوبل
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
رئيس كوريا الجنوبية: يجب أن يفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام
3 علماء أمريكيين يفوزون بجائزة نوبل للطب
فوز الرئيس الكولومبي خوان مانويل بجائزة نوبل للسلام
جائزة نوبل
رويترز
قالت لجنة نوبل النرويجية اليوم الأربعاء إنها لن تسحب جائزة نوبل للسلام من زعيمة ميانمار أونج سان سو كي في ضوء تقرير للأمم المتحدة أفاد بأن جيش ميانمار نفذ عمليات قتل جماعي بحق مسلمي الروهينجا.
وواجهت سو كي، التي تقود حكومة ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 لنشاطها في سبيل الديمقراطية، انتقادات لأنها لم تعلن رفضها للحملة التي يقوم بها الجيش في ولاية راخين.
وقال أولاف نيولستاد سكرتير لجنة نوبل النرويجية: ”فازت أونج سان سو كي بجائزة نوبل للسلام لكفاحها في سبيل الديمقراطية والحرية حتى عام 1991 الذي فازت فيه بالجائزة“.
وأضاف أن القواعد الخاصة بجوائز نوبل لا تسمح بسحب الجائزة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا