نوبل للسلام: قواعد الجائزة لا تسمح بسحبها من زعيمة ميانمار

جائزة نوبل

رويترز



قالت لجنة نوبل النرويجية اليوم الأربعاء إنها لن تسحب جائزة نوبل للسلام من زعيمة ميانمار أونج سان سو كي في ضوء تقرير للأمم المتحدة أفاد بأن جيش ميانمار نفذ عمليات قتل جماعي بحق مسلمي الروهينجا.



وواجهت سو كي، التي تقود حكومة ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 لنشاطها في سبيل الديمقراطية، انتقادات لأنها لم تعلن رفضها للحملة التي يقوم بها الجيش في ولاية راخين.



وقال أولاف نيولستاد سكرتير لجنة نوبل النرويجية: ”فازت أونج سان سو كي بجائزة نوبل للسلام لكفاحها في سبيل الديمقراطية والحرية حتى عام 1991 الذي فازت فيه بالجائزة“.



وأضاف أن القواعد الخاصة بجوائز نوبل لا تسمح بسحب الجائزة.

