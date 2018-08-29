طرح مناقصة عالمية لميكنة عمل الضرائب غدا

مصلحة الضرائب

مها أبوودن



تطرح وزارة المالية غدا مناقصة عالمية لميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب.



ولفت إلى أنه سيتاح المشاركة في المناقصة لجميع شركات تكنولوجيا المعلومات سواء المصرية او الاجنبية لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية.



وقال إن هذه المناقصة تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطوير أليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات جنبا إلى جنب مع هدف زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.



وتوقع وزير المالية الانتهاء من عمليات ميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب بالكامل خلال عام



ولفت إلى أن وزارة المالية استعانت بإحدى الشركات المتخصصة لإعداد كراسة الشروط لهذا المشروع المهم والذي سيسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تنافسية الأعمال التي تصدر عن الجهات الدولية.



وفي سياق متصل قال الدكتور محمد معيط إن وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الاعمال باصدار الفاتورة الضريبية المميكنة إلى جانب توحيد الإجراءات الضريبية فيما يتعلق بضرائب الدخل والقيمة المضافة من أجل التيسير على المجتمع الضريبي عبر تبسيط تلك الإجراءات ومنع تكرارها وهو ما يدعم جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار.